كيف علّق الشيخ عادل الكلباني على مقطع “المرأة التي حرقت قلب طفلة” في السعودية؟

المصدر: الرياض – إرم نيوز

علّق الشيخ عادل الكلباني إمام وخطيب مسجد المحيسن في العاصمة السعودية، الرياض، أن مقطع الفيديو الذي أظهر استفزاز امرأة لطفلة بسبب أمها المريضة، مُتسببةً في انهيارها من شدة البكاء، سبّب له حزنًا شديدًا بتصرف تلك المرأة.

وقال الكلباني في تغريدة عبر صفحته الشخصية على “تويتر”: “والله حرقت قلبي أنا حسبي الله عليها”.

وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر امرأة تسأل طفلة عن حال أمها المريضة، لتقوم باستفزازها إلى أن تنهار الطفلة باكية، فيما طالبت وزارة العمل بتزويدها بمعلومات عن المرأة.