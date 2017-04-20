مقطع فيديو يفضح إجبار زوجين على السير عاريين في أحد شوارع الهند

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قالت الشرطة الهندية، اليوم الخميس، إن 18 شخصًا اعتقلوا في ولاية راجستان الهندية، على خلفية ضرب زوجيْن شابيْن وتجريدهما من ملابسهما ثم إجبارهما على السير عاريين في شوارع قرية تابعة للولاية.

ووقع الحادث في قرية شامبوبورا في منطقة بانزوارا بولاية راجستان شمال غرب الهند، يوم الأحد، وذلك وفقًا لما ذكره مسؤول الشرطة المحلية رافيندرا سينج.

وقال سينج إنه لم يتقدم أي شخص بشكوى في البداية، بيد أن الشرطة علمت بالأمر بعد بث مقطع فيديو للحادث على شبكة الإنترنت.

وكان الزوجان، وهما بحسب ما ذكرت الشرطة، شاب يبلغ من العمر 20 عامًا وفتاة تبلغ 18 عامًا، من أبناء العمومة، بيد أن زواجهما كان ضد تقاليد شيوخ المجتمع المحلي وأسرتيهما.

وقال سينج إنهما فرَّا في 22 مارس/آذار الماضي، ولكن أقاربهما قاموا بتعقبهما مؤخرًا إلى ولاية جوجارات المجاورة.

وأضاف سينج أن أقاربهما أعادوهما إلى القرية، حيث تعرَّضا للضرب والتنكيل يوم الأحد الماضي.

واستطرد سينج: “ذهبنا إلى الشاب الموجود في المستشفى، وكان يبدو مذعورًا، ولكن بعد أن قدمنا له المشورة، قدم شكوى”.

واحتجزت الشرطة 9 أشخاص من بينهم والد الفتاة أمس الأربعاء، وقال سينج: “إن تسعة آخرين اعتُقلوا اليوم الخميس ، حيث يجري استجوابهم”.

وقال الشاب خلال مقابلة مع قناة “ان دي تي في” الإخبارية من سريره في المستشفى: “لقد تعرضنا للضرب الشديد، وتم تجريدنا من ملابسنا وأجبرونا على السير بلا ملابس عبر شوارع القرية ثم تركوني، واقتادوا زوجتي معهم”.

وقالت الشرطة إنها لم تستجوب الفتاة بعد.