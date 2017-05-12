السعودية تمنع استخدام مكبرات الصوت بالمساجد أثناء صلاة التراويح خلال رمضان

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة وإرشاد المساجد في المملكة العربية السعودية منعها استخدام مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح خلال شهر رمضان، واستثنت من ذلك الجوامع الكبيرة فقط.

وأكد نائب الوزير لشؤون المساجد في تعميم، أمس الخميس، لمديري فروع الوزارة بالمناطق الحرص على أن يقتصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية في صلاة التراويح على الجوامع فقط.

وتضمن التعميم أهمية متابعة ومراجعة المطبوعات التي يتم توزيعها أو عرضها داخل المساجد، والتأكد من تبعيتها لجهات معلومة مصرح لها بذلك، إلى جانب الحرص على أن يتم عرض أو تعليق هذه المطبوعات في نهاية المسجد فقط، وفقًا لموقع “أخبار 24”.

يذكر أن الوزارة كانت قد حدّدت خلال رمضان العام الماضي استخدام 4 مكبرات صوت خارجية فقط لكل مسجد، وضرورة خفض درجة الصوت بحيث لا يُحدث تشويشًا على المساجد الأخرى.