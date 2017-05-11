فيديو مشبوه يوقع يمنيًّا في السعودية بيد الشرطة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

ألقت شرطة الرياض في المملكة العربية السعودية القبض على وافدين يمنيين يعملان في محل لمشتقات التبغ، أحدهما سائق أظهره مقطع فيديو متداول وهو يسلم فتاة تعمل في مشغل نسائي كيسا كان بحوزته.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة الرياض، أن الشرطة تابعت المقطع المتداول عبر مواقع التواصل، والذي أظهر شخصا يسلم فتاة تعمل بمشغل نسائي كيسا، وبرصد الشخص المعني لوحظ تردده على المشغل، فوضع تحت المراقبة وجرى ضبطه، واتضح أنه يمني في العقد الثالث من العمر، وفقا لموقع “أخبار 24”.

وأضاف، أن الشخص أقر بعد التحقيق معه بأنه يعمل سائق توصيل طلبات لدى محل لبيع مشتقات التبغ وأن سيدة تعمل في المشغل تطلب مشتقات التبغ، ويطلب منه مسؤول المحل توصيل الطلبات لها، فتم القبض على مسؤول المحل، واتضح أنه يمني في العقد الثالث من العمر، وجرى التحفظ عليهما وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام.