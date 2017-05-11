تعرّف على تفاصيل أول عرض أزياء مباشر للسعوديات من داخل المملكة

المصدر: نقلا عن موقع فوشيا

تتحضّر العاصمة السعودية، الرياض، لاستضافة الحدث الأضخم محلياً وإقليمياً في مجال الموضة والأزياء “فاشن إكسبو”، وذلك في الفترة مابين 21 – 25 من مايو/أيار الجاري، برعاية إلكترونية من صحيفة “سبق” للمرة الأولى في المملكة.

ويعد العرض مخصصا فقط للنساء، ويأتي مع تبني المملكة رؤية أكثر انفتاحا نحو المرأة، ويتضمن المعرض فعاليات ونشاطات متنوعة أهمها أول عرض أزياء مباشر مخصص للنساء فقط، والذي سيتم بحضور المهتمات بالموضة من سيدات المجتمع الأول وسيدات الأعمال.

ويعد بمثابة فرصة ثمينة للمرأة السعودية بالذات لعرض إبداعاتها في هذا المجال، وإطلاق قدراتها ومهاراتها في تصميم الأزياء، ويشارك فيه مصممات شهيرات من خارج وداخل المملكة.

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