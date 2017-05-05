بالفيديو.. طلاب سعوديون يجعلون من أنفسهم سخرية وهم يقلدون عارضات الأزياء

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه في السعودية، يظهر عرض أزياء ساخرا في إحدى مدارس الثانوية للأولاد، ما أثار جدلا واسعا، خاصة بعد ظهور مجموعة من الطلاب وهم يسيرون على الطاولات الدراسية داخل الفصل الدراسي والذي جعلوه أشبه بصالة أزياء.

وقلد الطلاب بطريقة تسببت بسخرية عارمة وانتقادات عارضات الأزياء وهن يسرن على الممر، فيما رأى ناشطون أن غياب الكادر التعليمي عن الفصل أتاح لمجموعة من المشاغبين هذا التصرف.

وطالب سعوديون بضرورة وضع كاميرات مراقبة داخل جميع الفصول الدراسية ليتمكن قائد المدرسة والمسؤول المكلف بمتابعة كل ما يدور في الفصول، نظرا لأن تصرفات الطلاب قد تتجاوز لما هو أخطر من هذا.

ولم يتسن لموقع إرم نيوز التثبت من صحة الفيديو أو مكانه وزمانه.