لهذا السبب.. قررت محكمة في السعودية إحالة “سائق حافلة الموت” للمستشفى

المصدر: جدة – إرم نيوز

أحالت محكمة جدة في المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين، السائق الفلبيني “رينو” المشهور إعلاميا بـ”سائق حافلة الموت”، الذي تسبب قبل 9 سنوات بموت 4 أشخاص بينهم 3 مواطنين من أسرة واحدة، إلى مستشفى شهار في الطائف؛ للكشف عليه مجدداً وتشخيص قواه العقلية والتأكد من سلامته.

وأحيل السائق، بحسب “عكاظ”، عقب مناقشات في عدة جلسات سابقة على مدى عام لتقارير طبية قدمت لها شككت في القوى العقلية للسائق، في الوقت الذي قدم فيه مدّعون بالحق الخاص تقارير طبية تثبت سلامة القوى العقلية للمتهم.

وتعود الواقعة إلى نوفمبر 2008، حين استولى “رينو” على حافلة بالقوة، مستغلا نزول قائدها لأداء صلاة الفجر، وقادها عكس السير في طريق الحرمين في مدينة جدة، متجاوزًا عدة إشارات مرورية صادمًا عدة مركبات، ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص، وصدر حكم بقتله تعزيراً وإلزامه بدفع تلفيات تقدر بـ250 ألف ريال، قبل أن تنقض المحكمة العليا هذا الحكم.