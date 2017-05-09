وزارة العمل السعودية توقف استقدام أصحاب هذه المهنة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إيقافها استقدام وظائف أطباء الأسنان رسميا، لإتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي “تويتر” إن القرار جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك خلال ورشة العمل المشتركة التي أقيمت صباح اليوم بين الوزارتين بحضور وزير الصحة، ووزيرالعمل والتنمية الاجتماعية، التي نوقش خلالها سبل تمكين السعوديين والسعوديات من العمل في القطاع الصحي.

بالتنسيق مع "الصحة".. "العمل والتنمية الاجتماعية" توقف الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان لإتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات. pic.twitter.com/QyduPrqEms — وزارة العمل والتنمية (@MLSD_SA) May 9, 2017

يذكر أن الوزارة تعمل على “سعودة” عدة قطاعات في خطة لاحتواء الأعداد الكبيرة للخريجين من السعوديين ذكورا وإناثا، كما تسعى لخفض أعداد العاطلين عن العمل في المملكة والذين تتجاوز نسبتهم 11%.

وكانت وزارة العمل أعلنت الأسبوع الماضي توطين “المولات” وحصر وظائفها فقط في السعوديين، كما أعلنت عن بدئها توطين مكاتب تأجير السيارات.

فيما تمكنت السعودية من توطين قطاع بيع وصيانة الهواتف النقالة العام الماضي، ليصبح العاملون المواطنون فيها بنسبة 100%.