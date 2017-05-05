سعودي يطلّق زوجته بعد 37 عامًا من الزواج وإنجابها 6 أبناء لأنها “أخته”

المصدر: جدة – إرم نيوز

تنظر محكمة الأحوال الشخصية في جدة في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل في دعوى قضائية أقامتها سيدة ضد زوجها، لقيامه بتطليقها بعد مرور 37 عامًا على زواجهما، مبررًا فعلته بأنها “أخته من الرضاعة”.

وأكدت مصادر- بحسب “عكاظ”- أن الزوجة اتهمت زوجها بالرغبة بالتخلص منها بتطليقها، بحجة أنه أخوها من الرضاعة رغم مرور 37 عامًا على زواجهما وإنجابه 6 أولاد منها، مبيّنة أن الزوجة كذّبت رواية الزوج وطالبت بإلزامه بنفقة لها ولأولادها.

وكانت الزوجة قد زعمت أن زوجها أراد بذلك التخلص منها بعد تقاعده، وحرمانها من حقوقها الشرعية من نفقة وحضانة، متسائلةً: “أين كان طيلة هذه الفترة، ولماذا لم يفكر في الأمر إلا اليوم؟”.