بهذه الطريقة عاقبت محكمة في السعودية طلابًا أحرقوا مركبة مدير مدرستهم (فيديو)

المصدر: جدة – إرم نيوز

قضت المحكمة الجزائية في جدة السعودية بحكم ابتدائي بالسجن 23 شهرا و100 جلدة وغرامة 74 ألف ريال على طالبين أحرقا مركبة قائد مدرستهما، قبل نحو 7 أشهر.

وأجّل القاضي الحكم على طالبين آخرين متورطين في القضية، لحين إحضارهما بالقوة الجبرية، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وذكر مصدر أن الحكم صدر على الأول بالسجن مدة عام ونصف العام وجلده 50 جلدة وتغريمه 74 ألف ريال للمدعي بالحق الخاص، فيما حكم على الطالب الثاني بالسجن 5 أشهر وجلده 50 جلدة.

وتسبب الطلاب المتهمون في أكتوبر من العام الماضي باشتعال مركبة قائد ثانوية نمرة بجدة، فيما صنفت الجهات الأمنية الحادثة بالجنائية، وأحالت القضية للجهات المختصة.