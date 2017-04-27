بالفيديو.. الأمطار تغرق طريق “مكة – جدة” في ظلام دامس

المصدر: الرياض - إرم نيوز

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على عدد من المحافظات في السعودية في خسائر مادية كبيرة، حيث تسببت السحب والعواصف الرعدية في قطع التيار الكهربائي على الطريق السريع الرابط بين مكة وجدة، ما أثر على حركة المركبات وأغرق مسالك الطريق في ظلام دامس.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الظلام الدامس الذي غطى الطريق السريع بعد انقطاع التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة الموجودة فيه بشكل مفاجئ عقب الامطار، ما حدا ببعض سائقي المركبات للتوقف على جانبي الطريق خوفًا على سلامتهم.

وكانت محافظة بيشة شهدت أمس الأربعاء، هطول كميات كبيرة من الأمطار تسببت في تضرر عدد من المستشفيات والمدارس واحتجاز عدد من المركبات؛ ما دفع إدارة التعليم بالمحافظة لتعليق الدراسة بالمدارس المتضررة خلال دوام اليوم الخميس.