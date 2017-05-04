شاهد بالفيديو.. كيف نجت امرأة سعودية من الخطف أثناء عملية سرقة؟

المصدر: الرياض – إرم نيوز

رصدت كاميرا مراقبة في إحدى محطات الوقود في المملكة العربية السعودية قيام شخص مجهول بسرقة سيارة، كانت بوضعية التشغيل أثناء نزول صاحبها في البقالة، فيما دخلت امرأة فيها يرجح أنها زوجته أو أخته، والتي خرجت مهرولة حين باغتها السارق.

وأظهر مقطع الفيديو الشخص المجهول يحوم حول السيارة المركونة في وضعية التشغيل والمتوقفة في إحدى المحطات على طريق الهجرة بين مكة والمدينة، بعدما تأكد له أن صاحبها ليس بها، ليقوم بفتح الباب الأمامي لسرقتها. بحسب موقع “أخبار 24”.

وبين المقطع خروج المرأة بسرعة من السيارة فور ركوب السارق فيها لتهرب بنفسها، وتستنجد بالرجل الذي خرج من البقالة وحاول اللحاق بالسيارة دون جدوى.