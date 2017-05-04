بالصور.. مشعوذ في مكة المكرمة يطلب من زبائنه “تحقير” القرآن الكريم

المصدر: مكة المكرمة – إرم نيوز

تمكنت شرطة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية من القبض على وافد من الجنسية الإفريقية يزاول السحر والشعوذة وخداع الأهالي، موهما إياهم بقدرته على علاجهم من الأمراض، وجلب السعادة لهم، إضافة إلى قيامه بأعمال للتفريق بين الأزواج.

وبعد ورود معلومات حول وجود مشعوذ في حارة “يمن” بشارع المنصور في مكة، حددت التحريات المنزل الذي يمارس منه المتهم عمله، حيث تمت مداهمته والقبض عليه، ومن ثم تمت إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وقالت مصادر، بحسب “سبق”، إنه تم العثور بداخل المنزل على قصاصات ورقية من القرآن الكريم، مبينة أن المشعوذ يقوم بتسليم هذه الأوراق لمن يحضرون إليه طلباً للمساعدة، ويطلب منهم رميها في أماكن ممتهنة وقذرة.