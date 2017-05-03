وزارة الإسكان السعودية تبين من يستحق الدعم العقاري دون فوائد بنكية

المصدر: متابعات

أكد وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، إن المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، لن يتحملوا فوائد للبنوك، ضمن عملية التمويل العقاري.

وقال الحقيل على هامش مؤتمر “اليورومني السعودي 2017” المقام في الرياض، “المواطنون الذين يقل دخلهم عن 14 ألف ريال شهريا لن يتحملوا أي تكلفة إضافية من قبل البنوك التجارية، حيث تهدف الوزارة والصندوق إلى تحويلهم للبنوك لتسريع عملية التمويل وحل مشكلة التمويل من خلال الشراكة بين الصندوق والبنوك”

ووفق صحيفة الاقتصادية، أكد الوزير الحقيل أن نحو 85% ممن هم على قوائم الانتظار، يدور دخلهم ضمن المبلغ السابق، وبالتالي سيستفيدون من القروض.

ونفى الوزير السعودي وجود أي تفرقة بين موظف القطاع الحكومي عن الخاص فيما يتعلق بالاستفادة من خدمات الصندوق.

وكشف الحقيل أن شركة إعادة التمويل السعودية حصلت على تصريح بعدم ممانعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبالتالي ستطرح الشركة أول منتجاتها مع نهاية الشهر الجاري.