الأزمة اليمنية بعيون محمد بن سلمان.. حقائق وأرقام يكشفها للمرة الأولى أمام الشريان

المصدر: الرياض- إرم نيوز

قال ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، إن القوات البرية السعودية “تستطيع أن تجتث ميليشيات الحوثي وصالح في أيام قليلة”، إلا أنه بين أنه سيكون هناك ضحايا بالآلاف في صفوف القوات السعودية وبين المدنيين في اليمن.

جاء هذا في لقاء أجراه معه الإعلامي السعودي داود الشريان، وبثته بالتزامن جميع قنوات التليفزيون السعودي الرسمي وقناة إم بي سي (خاصة)، مساء الثلاثاء.

كما أجرى مقارنة بين التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن المكون من 10 دول بقيادة السعودية، والتحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا المكون من 60 دولة بقيادة أمريكا.

واعتبر أن التحالف العربي نجح في فترة زمنية قصيرة في جعل الشرعية اليمنية تسيطر على 85 % من الأراضي اليمنية، مقارنة بالتحالف الدولي الذي قال أنهم “ما صلحوا شيء”.

وفي سؤال حول مستقبل الحرب في اليمن، قال الأمير محمد بن سلمان “إن الحرب في اليمن لم تكن خياراً بالنسبة للسعودية، كانت أمرا لا بد ان نقوم به، وإلا كان سيكون السيناريو الآخر أسوأ بكثير”.

وأردف موضحا: “كان هناك انقلاب على الشرعية من قبل ميليشيات إرهابية، وشكلت هذه الميلشيات خطر على الملاحة الدولية، وبدأ النشاط الارهابي ينشط في اليمن استغلالا لعمل هذ الميلشيات”.

وبين أنه “لو انتظرنا قليلا سوف يصبح الوضع اكثر تعقيدا وسيصبح الخطر داخل الاراضي السعودية وداخل دول المنطقة وفي المعابر الدولية”.

وأكد أن “القوات المسلحة السعودية حققت إنجازا كبيرا جدا “، مشيرا إلى أنه “عندما بدأت العمليات في اليمن كانت سيطرة الشرعية صفر في المائة والآن الشرعية تسيطر على ما بين 80 و85% من أراضي اليمن”.

وأردف: “بينما الآن نجد تحالف آخر في شمال السعودية في سوريا والعراق لمحاربة داعش، 60 دولة بقيادة أمريكا من عام 2014 ، قبلنا بسنة، وإلى اليوم ما صلحوا شيء”.

وتابع: “ونحن 10 دول في المنطقة استطعنا ان نحقق إنجازا ضخما جدا في وقت أقصر”.

وفي رده على سؤال عن سبب عدم انتقال الحكومة الشرعية اليمنية من السعودية إلى بلادها طالما انها تسيطر على غالبية أرض اليمن، قال بن سلمان: “دائما السلطة الشرعية تنتقل بين اليمن والسعودية، كانت في عدن فترة طويلة، دائما يتفادون أن يكون الرئيس ونائب الرئيس متواجدون في اليمن ليخفضوا خطر تصفية الشرعية”.

وفي تعليقه على بعض التقارير التي تقول إن المعلومات الاستخباراتية ليست فعالة عند التحالف بدليل أن الحوثي وصالح ما يزال عندهم مخزون اسلحة، قال بن سلمان :”نستطيع أن نجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة”.

وتابع: “نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية فقط لوحدها وفي أيام قليلة نجتث الـ 15% المتبقية تحت سيطرة الحوثي وصالح، ولكن هذا سيكون نتيجته ضحايا في قواتنا بالالاف وضحايا مدنية يمنية بشكل عال جدا”.

وأردف: “الوقت لصالحنا والنفس الطويل لصالحنا”.