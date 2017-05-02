محمد بن سلمان: السعودية ثالث أكبر بلد في العالم ينفق على التسليح العسكري

المصدر: الرياض- إرم نيوز

قال ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية تنفق على التصنيع العسكري مابين 50 إلى 70 مليار دولار سنوياً ، مشيرا إلى أنها تعد ” ثالث أكبر بلد في العالم ينفق على التسليح العسكري”.

وبين أن 99% من الإنفاق العسكري يكون خارج المملكة، وأنهم يستهدفون أن يكون التصنيع العسكري بنسبة 50% محتوى محلي بحلول 2030″.

جاء هذا في لقاء أجراه معه الإعلامي السعودي داود الشريان، وبثته بالتزامن جميع قنوات التليفزيون السعودي الرسمي وقناة إم بي سي (خاصة)، مساء الثلاثاء.

واعتبر أن هناك “فرصة ضخمة جدا لإيجاد صناعات كبيرة داخل المملكة ولإيجاد وظائف وتنمية”.

وكشف أن الحكومة اتخذت قراراً تشترط فيه ربط أي صناعة لها بمحتوى محلي.

وبين أن “الشرط الموجود لدى الجهات المختصة في السعودية اليوم بأنه لاصفقة سلاح بدون محتوى محلي الهدف منه نقل الصناعة 100%، وإن لم ننجح فلا بد أن ننتهي في آخر المطاف في 2030 على 50% محتوى محلي”.