بالفيديو.. ما سرّ حضور لغة الإشارة في مقابلة الأمير محمد بن سلمان؟

المصدر: عبدو حليمة - إرم نيوز

في لفتة إنسانية قرر وزير الإعلام السعودي عواد العواد بث وسائل الإعلام السعودية لقاء الأمير محمد بن سلمان وليّ وليّ العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مترجمًا بلغة الإشارة الخاصة بالصم والبكم.

وأكد مترجم لغة الإشارة السعودي أحمد الفهيد خلال فيديو بثه عبر “تويتر” قبل اللقاء على وجود مفاجأة قائلاً :”بشرى للصم والبكم بهذا القرار الأول من نوعه، ليكون نقطة انطلاق لنشرة الأخبار الرئيسة بلغة الإشارة يومياً ضمن نشرة الأخبار الرئيسة على الإخبارية السعودية”.

ونقل العواد للفريق المسؤول عن حضور لغة الإشارة في اللقاء الذي انتظره السعوديون بشغف أسفل يمين الشاشة، وقد وجدت هذه الخطوة استحساناً كبيراً من المتابعين، ومن هذه الشريحة الخاصة.

واشترط الأمير محمد بن سلمان أن تُبث الحلقة التي ستتم استضافته بها على التلفزيون السعودي، والقنوات التي ترغب بالنقل، وأن تُنقل من القناة الأولى وبشعارها، بما في ذلك MBC.