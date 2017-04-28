تصميم فريد في السعودية لمسجد يعد الأول في العالم بأسلوبه المعاصر (صورة)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

نجح مهندس سعودي في ابتكار تصميم جديد في بناء مسجد بالمدينة المنورة بأسلوب يطبق للمرة الأولى في المملكة.

واعتمد المهندس في تصميمه على حجر البازلت البركاني، والذي يساهم في ترشيد استخدام الطاقة.

وهدف المهندس، محمد إبراهيم شفيع، إلى توفير الطاقة والمحافظة على البيئة من خلال تصميمه، إضافة إلى توظيف الإضاءة الطبيعية بتوجيه تصميم النوافذ نحو الشمال، للحصول على النور الكافي من دون الأشعة الحرارية للشمس.

وأكد “شفيع”، بحسب صحيفة “الوطن”، أن التصميم ينفذ في مسجد الريس بحي الشوران في المدينة، ويستوعب نحو 350 مصليا، لافتا إلى أن التصميم يعود إلى نمط المساجد التي بنيت في بداية العصر الإسلامي ومنها المسجد النبوي.

وقال إنه اعتمد على البساطة في التكاليف بتصميمه بمواد بناء متاحة في المدينة المنورة، ولم يستخدم مواد للتشطيب في المصلى، كما أنه حرص على توظيف الإضاءة الصناعية أثناء الليل؛ لتكون في أماكن محددة للقراءة، مشيراً إلى أنه قد أنشأ غرفة لمعالجة المياه الرمادية المهدرة في الوضوء؛ بحيث تتم إعادة تدويرها بعد تنقيتها إلى صناديق الطرد؛ كي يُستفاد منها زراعيًا.

وبين المهندس أنه حرص في تصميمه على وجود نوافذ صغيرة من جهة الشرق والغرب؛ للحفاظ على تركيز المصلين وعدم تشتيتهم، لافتًا إلى أنه جعل مبنى الإمام والمؤذن مستقلاً بذاته بعيدًا عن مبنى المسجد، وبالتالي وفّر مساحة بين المبنيين للمشي، وأعطى مساحة واسعة في باحة المسجد.