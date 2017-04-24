بالصور.. طالب يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تسلق حاجز بالمدينة المنورة

المصدر: الرياض - إرم نيوز

تُوفي طالب بالسعودية يحمل جنسية دولة كازاخستان، أمس الأحد، إثر سقوطه من الطابق الثاني بمدرسته في المدينة المنورة.

ووفقًا لبيان أصدرته الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة حول ملابسات مصرع الطالب “أحمد تويشبيكوف نوركلين”، الذي يدرس بالصف الأول بمدرسة محمد بن علي القشيري لتحفيظ القرآن الكريم الملحقة بمدرسة حسان بن ثابت الابتدائية، فإن الإدارة تلقت اتصالًا من مكتب التعليم بشمال المدينة بتعرض الطالب لحادث سقوط من الطابق الثاني عند تسلّقه لحواجز الدرج (الدربزين) أثناء الانصراف بعد نهاية اليوم الدراسي.

وأوضح البيان أن سقوط الطالب من أعلى الحاجز تسبب في إصابته بجروح بليغة في الرأس نتيجة ارتطامه القوي بالأرض، واتصلت المدرسة على الفور بالهلال الأحمر الذي باشر الحادثة، وتم نقل الطالب للمستشفى بحضور والده، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله بدقائق.

وأضاف البيان “أن الجهات الأمنية المختصة باشرت التحقيق في الحادثة”.