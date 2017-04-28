رغم غياب صالات العرض.. هيئة الترفيه السعودية تشعل ليلة سينمائية حافلة بالجدل

المصدر: قحطان العبوش– إرم نيوز

أشعلت هيئة الترفيه في السعودية، جدلاً جديدًا حول السينما في المملكة، بعد أن أكدت أنها تعتزم افتتاح دور للعرض أخيرًا، لتقابل بردود فعل واسعة انقسم السعوديون فيها بين مؤيد ومعارض لواحدة من أكثر القضايا جدلاً في البلد المحافظ الذي يطبق الشريعة الإسلامية.

وبدأ أحدث جدل حول قضية السينما الشائكة، في الساعات الأولى لليوم الجمعة، عندما نشرت وكالة “رويترز” لقاءً مع رئيس الهيئة الحكومية التي أنشأتها المملكة العام الماضي، أحمد الخطيب، انشغل بمحتواه السعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الخطيب في اللقاء، “إن دور السينما وهي نقطة خلاف رئيسة ليست على جدول أعمال الهيئة على المدى القصير، لكن سيصبح لها وجود في السعودية في النهاية”، مهونًا من معارضة تيار المحافظين لها.

ويعد حديث الخطيب أول إقرار رسمي من جهة حكومية معنية بشكل مباشر بقضية السينما المثيرة للجدل، بافتتاح دور عرض في البلاد بعد عقود من المنع بسبب المعارضة الشديدة التي يبديها تيار المحافظين السعوديين الذين يقودهم رجال الدين ذوو النفوذ في البلاد.

ووجد حديث مسؤول الهيئة الرفيع، صداه سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شارك آلاف المغردين السعوديين في السجال الدائر على موقع “تويتر” حول القضية تحت الوسم “#افتتاح_السينما_قريبا”.

ورغم أن الخطيب لم يحدد تاريخًا محددًا لإنشاء دور عرض في السعودية، إلا أن ذلك لم يمنع عددًا كبيرًا من السعوديين من الدخول في سجال واسع طالما شهدته المملكة في الماضي حول قضية السينما ذاتها.

وأبدى السعوديون المؤيدون لافتتاح دور سينما في بلادهم، حماسة لكلام الخطيب رغم عدم رضاهم عن عدم تحديد تاريخ محدد لظهور دور العرض في المملكة، فيما طالت انتقادات المحافظين كل نشاطات الهيئة والفعاليات الفنية والترفيهية التي نظمتها لحد الآن في المملكة.

وسبق أن شهدت مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد ساحة النقاش الأكثر حرية في السعودية، العديد من السجالات المشابهة التي تحركها إشاعات تنتشر بين فترة وأخرى عن افتتاح دور عرض في البلاد، ما تلبث أن تنتهي فور صدور نفي رسمي.

لكن سجال اليوم حول السينما، يستند لتصريح مسؤول حكومي رفيع أكد فيه عزم بلاده على افتتاح دور عرض في المملكة، وإنهاء حظر مستمر منذ أكثر من 30 عامًا، عندما حظرت وزارة الداخلية إنشاء دور السينما بدعم من تيار ديني محافظ، ينظر إليها كمخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة، ومنذ ذك الحين فشلت كل المبادرات والدعوات لإعادة افتتاح دور سينما في المملكة.

وتقول تقارير متخصصة، “إن السينما من أبجديات الترفيه والثقافة في العالم، وإن افتتاحها أمر حتمي خلال الفترة المقبلة، كما أن الإشاعات التي تنطلق بين فترة وأخرى عن صدور القرار قد لا تكون عفوية، وإنما تمهيد تقف خلفه جهات رسمية تستعد بالفعل لإصدار تشريع للسينما سيتضمن كثيرًا من الشروط التي تراعي مطالب رجال الدين ذوي السطوة في المملكة”.