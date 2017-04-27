الحكومة السعودية تحقق تقدمًا أفضل من المتوقع بخفض التكاليف‎

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أكد مسؤول حكومي رفيع المستوى، يوم الخميس، إن الحكومة السعودية تحقق تقدماً أفضل من المتوقع بخفض التكاليف، وهو السبب الرئيس وراء المركز القوي للموازنة حتى الآن هذا العام مقارنة مع التوقعات الأولية.

وقال محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي لرويترز:” إنه على الرغم من اتخاذ الحكومة لهذه الخطوة لا تزال خطط القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020 كما هي لم تتغير لأسباب أبرزها المكاسب الكبرى التي تحققت نتيجة لخفض التكاليف”.

وبلغ عجز الموازنة السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) وهو يقل كثيراً عن توقعات أولية بتسجيل عجز قيمته 56 مليار ريال.

وتابع أن 17 مليار ريال من هذا الفارق كان نتيجة لخفض التكاليف بينما حققت الحكومة ما بين 4 و5 مليارات ريال من الإيرادات غير النفطية التي جاءت أعلى من المتوقع فيما يعود المبلغ المتبقى من الفارق الكبير في العجز لعوامل أخرى.

وقال:” الإمكانية الكاملة لخفض التكاليف تبدو واضحة لواضعي السياسات”، مضيفاً: “حتما لا يزال هناك المزيد من الفرص لترشيد التكاليف”.

وأوضح التويجري أن صانعي السياسات صوتوا لصالح إعادة البدلات لموظفي الدولة لتحسين مستوى الرعاية الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي لكنه جرى اتخاذ القرار بعد التأكد من إمكانية تعويض الإنفاق الزائد من خلال نواح أخرى.

وقال: “قرار تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020 لم يتغير ولا يزال كما هو”.

وتتوقع ميزانية السعودية تسجيل عجز قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) خلال العام 2017 بأكمله،(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

وخلال الأسبوع الماضي أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها خلال سبتمبر أيلول الماضي لمساعدة الحكومة بخفض عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وخلال الأسبوع الماضي أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في سبتمبر أيلول الماضي لمساعدة الحكومة بخفض عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.