هطول أمطار وتساقط “برد” على معظم مناطق السعودية بدءًا من الخميس

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلن محلل المناخ، تركي الجمعان، تأثر مناطق واسعة من المملكة العربية السعودية بطقس غير مستقر، بدءًا من غدٍ الخميس ويمتد لفترة.

وقال المختص إن الأجواء ستتسم بالبرودة وهطول الأمطار، نتيجة لنشاط التيار النفاث البارد العلوي القادم من الشمال والتقائه بالكتلة المدارية الرطبة.

وتوقع الجمعان، بحسب صحيفة “سبق”، أن تتأثر بهذه الحالة الجوية المرتفعات الجنوبية خاصة الباحة، ومناطق جازان وعسير ومكة المكرمة والرياض، والقصيم وحائل والحدود الشمالية، مشيراً إلى أن الحدود الشمالية وبعض مناطق الجوف وشمال وشرق منطقة تبوك هي الأكثر تأثراً بتقلب الطقس.

وأوضح أن الحالة الجوية المذكورة والأمطار ستتفاوت بين غزيرة على المرتفعات ومتوسطة على المناطق الأخرى، وسيصحب هطول الأمطار تساقط حبات من البرد.