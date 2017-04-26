ضمن برنامج “وظيفتك وبعثتك”.. وزارة الصحة السعودية تحدد موعد المقابلات الشخصية للمرشحين

المصدر: متابعات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء أمس الثلاثاء، عن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين لبرنامج “خادم الحرمين الشريفين” للابتعاث الخارجي (وظيفتك وبعثتك).

وذكرت وزاة الصحة عبر موقعها الرسمي على تويتر: “الصحة تعلن عن مواعيد المقابلات الشخصية لمرشحيها في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي #وظيفتك_وبعثتك”.

#الصحة تعلن عن مواعيد المقابلات الشخصية لمرشحيها في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي #وظيفتك_وبعثتك. https://t.co/bcXLluxZCq — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) April 25, 2017

ويمكن الاستعلام عن تفاصيل المقابلات الشخصية من الرابط “هنا“.