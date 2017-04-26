ضمن برنامج “وظيفتك وبعثتك”.. وزارة الصحة السعودية تحدد موعد المقابلات الشخصية للمرشحين

ضمن برنامج “وظيفتك وبعثتك”.. وزارة الصحة السعودية تحدد موعد المقابلات الشخصية للمرشحين
المصدر: متابعات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء أمس الثلاثاء، عن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين لبرنامج “خادم الحرمين الشريفين” للابتعاث الخارجي (وظيفتك وبعثتك).

وذكرت وزاة الصحة عبر موقعها الرسمي على تويتر: “الصحة تعلن عن مواعيد المقابلات الشخصية لمرشحيها في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي #وظيفتك_وبعثتك”.

ويمكن الاستعلام عن تفاصيل المقابلات الشخصية من الرابط “هنا“.

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