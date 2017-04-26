وزارة الصحة السعودية تحدد وزارة المالية كـ”مرجع” لصرف البدلات

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أرجعت وزارة الصحة السعودية، آلية صرف البدلات إلى وزارة المالية، وذلك بعد تداول أنباء أمس الثلاثاء، تفيد بصدور توجيه من قبل وزارة الصحة بإعادة العلاوة السنوية لموظفيها، والتي منها “بدل الندرة والعدوى وطبيعة العمل والخطر والنقل في حالة الإجازة”.

وأوقفت العلاوة السنوية لعام 1438 هجريًا، وصدر أمر ملكي مطلع الأسبوع الحالي تضمن إعادة البدلات البالغ عددها 51 بدلاً إلى نظامها القديم والتي من ضمنها العلاوات.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، صرح أن صرف البدلات والمكافآت للموظفين المدنيين والعسكريين، سيكون مع رواتب برج الجوزاء، والذي يوافق صرفه 30 من شعبان القادم.

ووفقًا لتصريحات الوزير، ينتظر صرف البدلات والمكافآت للموظفين المدنيين والعسكريين مع رواتب برج “الجوزاء”، الذي يوافق صرفه الثلاثين من شعبان القادم.