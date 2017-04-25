السعودية تخفض مبالغ الدعم المادي في حساب المواطن بعد إعادة البدلات للموظفين‎

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

كشف إلزام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لملايين السعوديين المسجلين في برنامج “حساب المواطن” للدعم النقدي، بإضافة المزايا والبدلات المالية التي يتقاضاها الموظفون الحكوميون إلى خانة الدخل، عن عزم القائمين على البرنامج تخفيض مبالغ الدعم المادي التي سيتم منحها للمستحقين.

وبعد يومين من صدور أوامر ملكية قضت بإعادة البدلات والمكافئات الشهرية للموظفين الحكوميين بعد إيقافها لأشهر، طلبت وزارة العمل يوم الثلاثاء من المسجلين في البرنامج تحديث بياناتهم بإضافة المزايا المالية والبدلات والمكافئات التي يتقاضاها الموظفين في القطاع العام إلى خانة الدخل في البرنامج.

ويؤثر كل تحديث على البيانات التي قدمها السعوديون أول مرة عند تسجيلهم في البرنامج مطلع فبراير/شباط الماضي، بالزيادة أو النقصان على قيمة المبالغ المالية التي ستصرف لهم في الفترة المقبلة، سواء ارتفاع دخولهم أو انخفاضها، وزيادة عدد أفراد الأسرة أو نقصانها.

ولم يعلن وزير العمل السعودي علي الغفيص، ولا المشرف العام على برنامج حساب المواطن، ماجد العصيمي، بشكل صريح أن تحديث البيانات بإضافة البدلات لخانة الدخل سيؤدي لتخفيض مبلغ الدعم المادي الذي سيصرف للمستحقين.

لكن المسؤولين السعوديين البارزين أبلغا عدداً من الصحفيين السعوديين خلال اجتماع في مقر برنامج حساب المواطن، يوم الثلاثاء، أن تغيير البدلات والعلاوات عامل مؤثر في الدعم المادي الذي سيصرف للمستحقين.

والتحديثات اليدوية التي يجريها المسجلون في البرنامج، هي معلومات أولية فقط، إذا يقوم المشرفون على البرنامج بالتأكد من صحتها عبر التنسيق والربط مع عدة جهات حكومية أخرى، قبل أن يتم اعتمادها نهائياً وتحديد قيمة الدعم.

ومن المقرر أن يجري القائمون على البرنامج تحديثاً له بعد صرف البدلات للموظفين في الشهر المقبل، لضمان صحة التحديثات اليدوية التي أدخلها المسجلون في البرنامج.

وتجاوز عدد السعوديين المسجلين في البرنامج، 12 مليون شخص، كما بلغ عدد الأسر المسجلة أكثر من 3.5 مليون أسرة، وسيبدأ البرنامج بصرف مبالغ مالية لمحدودي ومتوسطي الدخل قبيل رفع مقرر لأسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات في الأشهر القليلة المقبلة.