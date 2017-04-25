المبعوثة الأممية إلى طهران تهاجم إيران بسبب اتهامها بتلقي رشوة من السعودية

المصدر: طهران- إرم نيوز

هاجمت مبعوثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران عاصمة جهانغير، الثلاثاء، وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا”، بسبب نشرها تقريراً الإثنين تتهمها فيه بلتقي رشوة من السلطات السعودية لـ”إدانة إيران في محافل حقوق الإنسان الدولية”.

وقال عاصمة جهانغير في تصريحات صحفية إن “تقرير وكالة أنباء (إيرنا) والتهم التي طرحتها ضدي افتراءات لا أساس لها من الصحة”، مضيفة إنها “تمارس مهمتها بكل نزاهة واستقلال بما يتوافق مع مواثيق الأمم المتحدة”.

وأوضحت المبعوثة الأممية أن “الشعب الإيراني يواجه العديد من المشاكل التي تتعلق بالحقوق والكرامة والحريات الأمر الذي يدفع أجهزة النظام ووسائل إعلامه إلى اتهام الناشطين والحقوقيين الذين يعملون على إزالة هذه المضايقات”.

وزعمت وكالة الأنباء الإيرانية أن “مبعوثة الأمم المتحدة إلى إيران عاصمة جهانغير تلقت في مطلع مارس الماضي، مبلغاً قدره 200 ألف دولار من السلطات السعودية، ودعتها لزيارة الرياض، من أجل اتخاذ مواقف معادية من النظام الإيراني خصوصاً فيما يتعلق بواقع حقوق الإنسان”.

وكانت جهانغير، قالت في 8 من مارس الجاري، إن إيران تفتقد إلى قضاء مستقل، مشيرة إلى حاجة البلاد إلى إجراء تغييرات عميقة وسريعة في قانونها لتحسين حالة حقوق الإنسان.