الأمم المتحدة: وفاة طفل كل 10 دقائق في اليمن

المصدر: جنيف- إرم نيوز

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، في افتتاح مؤتمر للمانحين في جنيف: إن المنظمة الدولية تحتاج لمساعدات ضخمة لتفادي مجاعة في اليمن، كما يتحتم على الأطراف المتحاربة هناك ضمان وصول الإمدادات الإنسانية.

وطلبت الأمم المتحدة2.1 مليار دولار هذا العام من أجل اليمن، حيث قال جوتيريش: “إن طفلًا أقل من خمسة أعوام يموت كل عشر دقائق بأسباب يمكن الوقاية منها، غير أنه لم يتم تدبير سوى 15% من هذا المبلغ”.

وأسفر الصراع المندلع منذ عامين، بين الحوثيين المتحالفين مع إيران وتحالف تقوده السعودية بدعم من الغرب ينفذ ضربات جوية يوميًا تقريبًا، عن سقوط عشرة آلاف قتيل على الأقل في اليمن الذي تفشى فيه الجوع والأمراض.

وقال جوتيريش: “إن نحو 19 مليون شخص، أي ثلثي السكان، بحاجة إلى مساعدات عاجلة، مجددًا الدعوة لإجراء محادثات سلام وحث جميع الأطراف على “تسهيل المرور السريع ودون عوائق للمساعدات جوًا وبحرًا وبرًا”.

وأضاف: “نشهد تجويع جيل بأكمله وإصابته بالإعاقات، لا بد أن نتحرك الآن لإنقاذ الأرواح”.

وتابع: “البنية التحتية كلها يجب أن تظل مفتوحة وعاملة”.