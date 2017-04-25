الجبير يزور موسكو ويلتقي لافروف الأربعاء

المصدر: موسكو – إرم نيوز

يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره السعودي عادل الجبير غدًا الأربعاء في العاصمة موسكو، بحسب مصدر دبلوماسي.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن مصدر في الخارجية الروسية لم تسمه قوله: “إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير سيزور موسكو غدًا ويجري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف”.

وأشار المصدر إلى عزم موسكو تطوير العلاقات مع السعودية على كافة الأصعدة مشيدًا بمستوى الاتصالات بين وزارتي الخارجية في البلدين.

وفي وقت سابق اليوم، قال عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي لوكالة “انترفاكس” الروسية، إن “زيارة الجبير إلى موسكو تستهدف المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والإنسانية”.