حساب المواطن.. آلاف المسجلين تنقصهم “مستندات” ورفع البرنامج إلى الملك سلمان الأسبوع القادم

المصدر: متابعات

من المقرر أن يتم رفع السياسات الخاصة ببرنامج “حساب المواطن” إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الأسبوع المقبل.

وتشمل السياسات الخاصة، بيانات المستحقين وآلية الاستحقاق، ونسب الدعم المقترحة.

وقال المشرف العام على برنامج حساب المواطن ماجد العصيمي: إن المسجلين في البرنامج تجاوز عددهم 12 مليون سعودي، كما بلغ عدد الأسر المسجلة أكثر من 3.5 مليون أسرة.

وشدد العصيمي في لقاء إعلامي، اليوم الثلاثاء، على أن هناك نحو 227 ألف مسجل يحتاجون لتقديم مستندات إضافية لإثبات استحقاقهم للدعم.

ونوه المسؤول السعودي إلى ضرورة دخول المواطنين للبوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، لتحديث بياناتهم بعد إعادة البدلات والمزايا الاجتماعية.