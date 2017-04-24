بعد إعادة البدلات.. السعودية تبقي على حساب المواطن لهذه الأسباب

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أثار إعادة نظام البدلات والمكافآت لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين إلى سابق عهده في السعودية، تساؤلات بين مواطني المملكة عن مدى ارتباط ذلك بإلغاء برنامج “حساب المواطن“.

إلى أن مستشار المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية ومكتب التحول الإستراتيجي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية المهندس ماجد العصيمي، أكد استمرار عمل برنامج حساب المواطن ضمن آليته المعلنة عنه.

وقال العصيمي لصحيفة “عكاظ” السعودية إن أي معلومات أو أخبار تشير إلى إلغاء البرنامج بعد صدور القرار الملكي بإعادة البدلات والمكافآت إلى ما كانت عليه، عارية تماماً عن الصحة.

وشدد العصيمي على أن برنامج حساب المواطن، يعتبر برنامجاً إستراتيجياً سيقدم الدعم المرتبط برفع أسعار الطاقة والذي سيحدد في المستقبل.

وقال: “يجب على كل مواطن بعد استلام البدل أو حدوث تغيير يرتبط بالدخل، أو عدد أفراد الأسرة أو غير ذلك أن يعمل على تحديث البيانات الخاصة بحساب المواطن”.

وأطلق برنامج حساب المواطن في الـ 1 من فبراير الماضي، المرتبط بشكل وثيق بعملية تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمتمثلة برفع أسعار بعض منتجات الطاقة، وبلغ عدد المسجلين فيه أكثر من 11.8 مليون سعودي وفق آخر الإحصائيات الرسمية.