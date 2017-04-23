احمد حسن عسيري‎ يكافأ من الملك سلمان.. فما الأسباب؟

المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

حملت الأوامر الملكية السعودية، التي أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس السبت، ما وصفه مراقبون بأنه “مكافأة” للواء الركن أحمد حسن عسيري المتحدث باسم قوات التحالف العربي، من خلال تعيينه نائباً لرئيس الاستخبارات العامة.

وجاء تعيين عسيري في هذا المنصب، بالمرتبة الممتازة، بعد أمر ملكي آخر بإنهاء خدمات الفريق الأول ركن يوسف الإدريسي وإحالته للتقاعد، تقديراً للدور الكبير الذي لعبه خلال قيادته الإعلامية للحملة العسكرية التي تقودها المملكة، على رأس التحالف العربي، في اليمن.

وعسيري من مواليد محافظة “محايل عسير”، وتم تعيينه قائدًا لطابور العرض العسكري عام 2002، ثم مديرًا لمكتب الأمير خالد بن سلطان آل سعود عام 2010.

وفي عام 2014 حصل على ترقية أهلته ليشغل منصب مستشار بمكتب وزير الدفاع، قبل أن يتم تعيينه متحدثًا باسم القوات المشتركة لعملية “عاصفة الحزم” في العام 2015، إلى أن أصبح متحدثًا باسم قوات “التحالف العسكري الإسلامي” ضد “داعش” في عام 2016.

واعتبرت وسائل الإعلام السعودية في تغطيتها لخبر صدور الأوامر الملكية أن ترقية عسيري جاءت “تتويجًا لجهوده الكبيرة كمستشار لمكتب وزير الدفاع”.

وحظي القرار بإشادة واسعة من قبل السعوديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أن اللواء أحمد عسيري “شخصية قيادية يستحق أعلى المناصب”.

واعتبرت وسائل إعلام سعودية أن عسيري توج، بالمنصب الجديد، مسيرته خلال العامين الماضيين كمتحدث رسمي قوي باسم قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة لإعادة الشرعية إلى اليمن، وذلك بقدرته على التحاور، وتمثيله حائط صد لكل محاولات تزييف الحقائق دوليًّا بشأن عمليات التحالف على أرض المعركة.

وحصل عسيري على المرتبة الأولى على دفعته من كلية “سان سير” الفرنسية، وحصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية، وماجستير في دراسات الدفاع الوطني من فرنسا إلى جانب درجة ماجستير في العلوم الاستراتيجية، كما حصل أيضاً على دورات عسكرية تدريبية وشهادات من معاهد وكليات أخرى شهيرة مثل “سانت هيرس” البريطانية “وويست بوينت” الأمريكية.

وعمل عسير مديراً لمكتب الأمير خالد بن سلطان سابقًا، ومعلمًا بمعهد قوات الدفاع الجوي، وفي كلية الأركان، وجناح الحرب، وملحقًا على مكتب المستشارين العسكريين لوزير الدفاع. حاصل على ماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان.

وكان أول ظهور لعسيري في وسائل الإعلام كمتحدث رسمي باسم وزارة الدفاع عندما تم اختياره ليعقد المؤتمرات الصحفية خلال الحرب السعودية الأولى على الجماعة الحوثية التي وقعت في عام 2009، حيث تولى عسيري مهمة إطلاع الصحفيين على آخر المستجدات والأوضاع خلال الحرب، حيث كان ينتمي إلى أفراد القوات الجوية في السرب السادس من القوات الجوية الملكية السعودية.

وحصد عسيري خلال مسيرته العديد من الأنواط الاستحقاقية، بدءاً من ميدالية تحرير الكويت، وحتى نوط الابتكار، ونوط الإتقان والميدالية الذهبية للدفاع الوطني الفرنسية، كما حصد وسام استحقاق من درجة فارس من المملكة المغربية والوسام الوطني من درجة فارس من جمهورية النيجر، ووسام الأسد الوطني من درجة فارس من جمهورية السنغال، وفي عمله العسكري حصد نوط الخدمة العسكرية عدة مرات.

وتعرض اللواء عسيري، أواخر مارس/آذار الماضي، لمحاولة اعتداء من متظاهرين كانوا يحاولون تعطيل مشاركته في ندوة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في بريطانيا لبحث الأوضاع في اليمن وتم إحباط المحاولة.