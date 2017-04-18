اللواء عسيري يوضح: مصر لم تعرض المشاركة بقوات برية في اليمن

المصدر: الرياض- إرم نيوز

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن اللواء أحمد عسيري إن ما جرى الحديث عنه أخيرًا بشأن قوات مصرية يتعلق بمقترح تشكيل القوة العربية المشتركة ولا علاقة له بموضوع المشاركة في اليمن.

وجاء تصريح عسيري بعد يوم من حديث لقناة العربية فهم منه أن مصر عرضت على الحكومة السعودية نحو 40 ألف جندي كقوات برية للمشاركة في اليمن.

وأثار هذا الحديث جدلا في مصر.

وفي حديثه الجديد قال عسيري: “ما سبق أن تحدثت عنه كان في ضوء ما سبق طرحه من قِبل جمهورية مصر الشقيقة خلال بحث مقترح تشكيل القوة العربية المشتركة الذي تم مناقشته في جامعة الدول العربية، والذي أتى من منطلق حرص الأشقاء في جمهورية مصر العربية على أن أمن الأمة العربية كلٌّ لا يتجزأ، وليس له علاقة بموضوع المشاركة في اليمن”.

وأضاف: “وكما تعلمون أن هناك عناصر من القوات المسلحة المصرية تقوم بمهام تأمينية لمنطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب والتي تعد من المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية للأمن القومي المصري والعربي والإقليمي على حد سواء، ومصر تشارك في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بحريًا وجويًا كما سبق الإعلان عن ذلك”.