محارب شهير لفايروس شمعون.. تعرف على السيرة الذاتية لوزير الاتصالات السعودي الجديد

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء السبت وزيراً جديداً للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، هو المهندس عبدالله عامر السواحه الذي خلف محمد السويل في منصبه.

والسواحه خبير تقني سعودي معروف على نطاق واسع، وأمضى غالبية حياته المهنية في فرع شركة سيسكو العالمية لتكنولوجيا المعلومات بالسعودية، متدرجاً فيها من موظف عادي إلى أن أصبح العام الماضي مديراً عاماً للشركة.

ويحمل السواحه شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن، وبكالوريوس علوم الحاسب من جامعة واشنطن في سياتل، واجتاز برنامج التعليم التنفيذي في جامعة هارفرد لإدارة الأعمال.

وهو عضو فاعل في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في السعودية، وعضو في مجلس إدارة المجلس الاستشاري للتكنولوجيا في جامعة الأمير محمد بن فهد، وهو أيضاً مؤسس حاضنة الريادة الاجتماعية التي تساعد رواد الأعمال على توفير حلول حياتية في مجالات الصحة والتعليم.

والتحق السواحه بشركة سيسكو السعودية عام 2005 وترقى في مناصبها، حيث بدأ عمله فيها بمنصب رئيس الفريق الفني ليتولى بعد ذلك منصب مدير إقليمي ومن ثم لاحقاً مديراً لقسم العمليات.

وكان المهندس عبد الله السواحه منذ عام 2015 يشغل منصب نائب المدير العام للشركة، وفي مايو/أيار من العام الماضي، أعلنت شركة سيسكو العالمية عن تعيين عبد الله السواحه مديراً عاماً لشركة سيسكو السعودية، ليبقى في منصبه حتى صدور أمر ملكي بتعيينه وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

وعرف عن السواحه منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو السعودية، تركيزه على إيجاد طريقة فعالة لمواجهة فايروس “شمعون” الذي هاجم الأنظمة التقنية الإلكترونية للمؤسسات السعودية العامة والخاصة ونجح في اختراق بعضها أكثر من مرة.

وأعلن السواحه في يناير/كانون الثاني الماضي عن طرحه جائزة مالية ضخمة تبلغ 100 ألف دولار لمن يقدم تقريراً مميزاً يحلل الهجمات الإلكترونية التي تعرّضت لها المملكة مؤخراً، ونجح بالفعل في استقطاب مئات الشباب السعوديين المتميزين في مجال أمن المعلومات والحرب الإلكترونية.