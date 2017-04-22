ضمن الأوامر الملكية.. الملك سلمان يعين اثنين من أبنائه

المصدر: الرياض ـ إرم نيوز

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، سلسلة أوامر ملكية تقضي بإعفاء عدد من أمراء المناطق والوزراء والمسؤولين والسفراء وتعيين خلفاً لهم.

وشملت الأوامر الملكية، تعيين أحد أبناء العاهل السعودي وزير دولة بوزارة الطاقة، وتعيين آخر سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقضى أحد الأوامر بتعيين “الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز (نجل العاهل السعودي) وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمرتبة وزير”.

فيما يقرر أمر آخر، إعفاء الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله، سفير المملكة لدى الولايات المتحدة من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ( نجد العاهل السعودي) بدلا منه.

كما صدرت 3 أوامر ملكية، بإعفاء 3 أمراء مناطق وتعيين بدلاء لهم.

وبموجب تلك الأوامر، تم إعفاء الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بدلا منه، وإعفاء الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة من منصبه، وتعيين الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بدلا منه.

ويعفي أمر آخر الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بدلا منه.