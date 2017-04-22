أوامر ملكية في السعودية.. منها تعيين فهد بن تركي قائدا للقوات البرية وخالد بن سلمان سفيرا في واشنطن

أمر ملكي يقضي بتعيين فهد بن تركي قائدا للقوات البرية السعودية.

إعفاء الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير المملكة لدى الولايات المتحدة ، وتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيزسفيرا لدى الولايات المتحدة.

أمر ملكي يقضي بتعيين عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل.

أمر ملكي يقضي بتعيين حسام بن سعود أميرا لمنطقة الباحة.

أمر ملكي يقضي بتعيين عبد العزيز بن سلمان وزير دولة لشؤون الطاقة.

أوامر ملكية تقضي بإعادة البدلات والمكافآت لموظفي الدولة إلى ماكانت عليه.

أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لمنسوبي عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

إعفاء الأمير عبدالله بن مساعد من هيئة الرياضة.

أمر ملكي يقضي بتقديم نهاية الامتحانات إلى ما قبل شهر رمضان المقبل.