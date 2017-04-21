“هامور” يقع في قبضة الأمن السعودي بعد استيلائه على 191 مليون ريال

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أصدرت محكمة التنفيذ في مكة المكرمة بالسعودية قرارًا بحجز أموال محتال (ويلقب في منطقة الخليج بـ”هامور” دلالة على النصب والاحتيال) والبالغة 191 مليون ريال، فيما بدأت بإعادة الأموال إلى 4 آلاف مواطن، كان قد استولى عليها المتهم في مساهمات يتعلق معظمها بالسيارات.

وذكرت مصادر، وفقًا لصحيفة “الوطن”، أن المساهمات المذكورة، التي تتعلق ببيع السيارات مخالفة وغير رسمية، فيما بدأت المحكمة بجدولة المطالبات لسدادها للمساهمين، حسب الأقدمية والأولوية.

وأكدت المصادر أن المتهم موقوف حاليًا لوجود قضايا أخرى ضده لا تزال منظورة في الدوائر التجارية والإدارية بمنطقة مكة المكرمة.