اعتقال سعودي صفع سيدة في مكة المكرمة (صورة)

المصدر: مكة المكرمة - إرم نيوز

ألقت الأجهزة الأمنية، في مكة المكرمة، القبض على سعودي صفع سيدة مكة المكرمة، في اعتداء أثار عاصفة من الردود على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك وبعد ساعات قليلة من انتشار مقطع فيديو لشاب يتحدث مع امرأة منقبة في شارع عام، قبل أن يقوم بصفعها، لترد عليه هي الأخرى بصفعه، فينهال عليها بالضرب.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، قوله إن فريق عمل أمني من شرطة العاصمة المقدسة شُكل فور مشاهدة المقطع، حيث تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من جمع المعلومات عن المعتدي وضبطه.

ووأوضحت أن المتهم في واقعة الاعتداء مواطن سعودي من أصحاب السوابق.