بالفيديو.. الكشف عن تفاصيل حريق ضخم على طريق “مكة – جدة” أودى بحياة شخص

المصدر: مكة المكرمة – إرم نيوز

أعلن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني في مكة المكرمة بالسعودية، عن تفاصيل الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على طريق مكة – جدة السريع.

وأوضح أنه في تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة، تلقت إدارة العمليات بالدفاع المدني بلاغا مفاده اندلاع النار في ناقلة بترولية على طريق مكة- جدة السريع.

وأضاف أن النار اشتعلت في ناقلة مواد بترولية سعة 33 طن نتيجة حادث مروري، وحدوث تسرب للمادة البترولية، أدى لاشتعال النار في 3 سيارات أخرى، مشيراً إلى أنه تمت السيطرة على الحادث وإخماد النيران، كما عملت الفرق على الحيلولة دون انفجار الصهريج، نظرا لارتفاع درجة حرارته بالقيام بعملية التبريد اللازمة وتأمين الخطورة على امتداد الطريق السريع واستحداث مسارات آمنة لمرور السيارات بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأكد الرائد الشريف، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص بداخل إحدى السيارات المحترقة، كما تم تسليم الموقع والحالة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وتعاطف العديد من رواد موقع التواصل “تويتر” مع خبر الحريق، نظرا لضخامته ومأساته، حيث دشنوا هاشتاغ #حريق_شاحنه_في_مكه، عبروا فيه عن حزنهم وصدمتهم، حيث دعا “عواد”: “اللهم إني أعوذ بك من شر الحريق اللهم احفظ مكة وأهلها يا رب”.

وعلقت “سارة القحطاني”: “الله يستر ويحفظهم ويشفي مرضاهم ويرحم ميتهم”.

وانتقد مغردون غياب طرق مخصصة للشاحنات تفاديا لمثل هذه الحوادث، فقالت “عائشة”: “كله من الشاحنات الى مالها طرق مخصصه”.

وأيد “عسيري”: “النداء رقم مليون … لابد من ايجاد طرق فرعية مخصصة للشاحنات”