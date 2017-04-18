شركة الكهرباء السعودية تكشف عن العدد الحقيقي للموظفين المسرحين‎

المصدر: الرياض- إرم نيوز

قال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح العواجي، إن الشركة استغنت في المراحل الماضية بعد التحول الإلكتروني عن عدد من الموظفين، ضمن اتفاق بين الطرفين بمنحهم تعويضًا مناسبًا وراتبًا تقاعديًا.

ونقلت مواقع إخبارية محلية، عن العواجي، أن “أعداد الموظفين المسرّحين لم تصل إلى 10 آلاف موظف كما أشيع، وأن الرقم أقل من ذلك بكثير”.

وأوضح أن “الشركة بعد دمج الشركات السابقة ورثت أعدادًا كبيرة من الموظفين، وكان لزامًا عليها الاستغناء عن فائض الموارد البشرية، إلا أن القول إن الشركة استغنت عن 10 آلاف موظف رقم مبالغ فيه”.

ولفت خلال المنتدى السعودي للاستثمار في الطاقة المتجددة في الرياض، أمس الاثنين، إلى أن “السعودة في الشركة بلغت أكثر من 90 %، وأنها توظف أكثر من 23 ألف مهندس وفني سعودي في مواقع قيادية لديها”.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لخفض الأسعار عبر خفض التكاليف، لذلك عملت على خفض الفائض من الموارد.