وزارة الإسكان تبرم عدة اتفاقات لإنشاء 22 ألف وحدة سكنية في السعودية

المصدر: الرياض- إرم نيوز

ذكرت وزارة الإسكان في السعودية أنها ستقوم بضخ أكثر من 22 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة الإسكان التعاوني والميسّر، بينها 20 ألف وحدة في مدينة جدة.

وكشفت “الإسكان”، في بيان، عن إبرامها اتفاقيات مع الجمعية التعاونية للإسكان في منطقة مكة المكرمة لإنشاء 20 ألف وحدة في جدة و 265 في الليث؛ ومع الجمعية التعاونية للإسكان في منطقة الرياض لتنفيذ 2016 وحدة، ضمن “السعي لتوفير السكن الملائم لمختلف فئات المجتمع”. وحضر الوزير، ماجد الحقيل، توقيع الاتفاقيات السبت الماضي.

وربط المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسر، عبدالله النمري، بين هذه الاتفاقيات وسعي الوزارة إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية للإسكان، لتوفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة.

وأشار إلى استهداف الوزارة تمكين الجمعيات، “لما لها من دور مرتقب في المساهمة في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، عبر إسكان الفئات المتجانسة كإسكان أساتذة الجامعات أو الأطباء وغيرهم”.

وأفاد النمري بتقديم “الإسكان” مجموعة من الحوافز والخدمات للجمعيات، تشمل توفير الأراضي وتقديم الاستثناءات والدعم والإشراف الهندسي.