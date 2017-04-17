الشرطة السعودية تكشف عن أسباب قيادة وافد لمركبة أمنية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أظهر مقطع فيديو وافداً يقود مركبة أمنية بأحد شوارع العاصمة السعودية الرياض، ما يعد مخالفة للأنظمة الخاصة بقيادة المركبات الرسمية.

وأوضح الناطق الرسمي لشرطة المنطقة أنه تم التحقيق في الواقعة، حيث تبين أن المركبة تعرضت لعطل فني بناقل الحركة استدعى صيانتها بمركز الصيانة التابع للوكيل، كونها لا تزال تحت الضمان. بحسب موقع “أخبار 24”.

وقال إنه بعد التواصل مع شركة الصيانة، أفادت بأن أحد فنييها كان يقود المركبة بهدف تجربتها، مؤكدا أن الشركة اعتذرت رسميا عن هذا التصرف الذي حدث، بسبب جهلها بالأنظمة الخاصة بقيادة المركبات الرسمية.

وأضاف الناطق الرسمي أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن الأمر، وإحالة الأوراق للجهة المختصة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.