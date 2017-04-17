بالفيديو.. السعودي الذي عفا عن قاتل ولديه يكشف سر قراره رغم إصراره سابقًا على القصاص

المصدر: الرياض – إرم نيوز

لفت المواطن السعودي سعد الشهراني الأنظار إليه، إثر عفوه عن قاتل اثنين من أبنائه لوجه الله وبدون أي مقابل، الجمعة الماضية في محافظة خميس مشيط في المملكة.

وبرر الشهراني أسباب عفوه عن القاتل رغم إصراره الدائم قبل هذا على القصاص، أن من بين الأسباب صلة القرابة بينه وبين القاتل.

وقال في مداخلة مع قناة mbc، إنه كان رافضًا بشدة لفكرة التصالح والقبول بالتراضي والعفو، كون القاتل تعمد إطلاق النار على أبنائه الثلاثة أمام عينيه وفي حضوره وحضور والده أيضًا، متسببًا بمقتل اثنين وإصابة الثالث، الذي يعاني من آلام صعبة، مضيفًا أن القاتل فعل هذا دون أن يحاول إبعاد السلاح والاكتفاء بإطلاق النار على أحدهم فقط.

وأوضح أنه بعد 3 ساعات من النقاش المتواصل تحت أشعة الشمس، غير رأيه، حيث توسط قرابة 300 رجل وطالبوه بالعفو من باب التقدير والاحترام، ما جعله يستحي منهم ويقرر احترام طلبهم والعفو عن القاتل، داعيًا كل مَن يمرون بنفس موقفه إلى الصفح والسماح لوجه الله تعالى.

يذكر أن الشهراني فقد اثنين من أبنائه (28 و26 عامًا)، فيما أصيب شقيقهما الأصغر، جراء تعرضهم لطلقات نارية من سلاح رشاش قبل نحو 6 أشهر؛ حيث نجا الأخير بأعجوبة من الموت بعد قضائه بالعناية المركزة أكثر من شهر.