بالفيديو.. تعرّف على كيفية الاستفادة من مشروع “سكني” في السعودية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أصدرت وزارة الإسكان السعودية، أمس السبت، مقطع فيديو تفصيليًا يشرح كيفية حصول مستحقي الدعم السكني على الوحدات السكنية قيد الإنشاء ضمن مشروع “سكني.

وبين المقطع الذي نشرته الوزارة على حسابها الرسمي في تويتر، أنه يشترط أن يكون المتقدمون من مستحقي الدعم السكني، ومن ثم التسجيل على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، ثم تقوم الوزارة بالتأكد من البيانات وتدرج المتقدم في قائمة الانتظار.

وأوضحت الوزارة، أن رحلة الحصول على وحدات سكنية تحت الإنشاء تبدأ بزيارة المطور العقاري المعتمد من قبل الوزارة والتسجيل لدى برنامج “وافي” الذي يضمن اختيار الوحدات السكنية ومعاينتها وتحديد السعر المناسب الذي يتم تقسيطه بشكل ميسر.