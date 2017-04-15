وزارة الإسكان تطلق الدفعة الثالثة من “سكني”.. وهذه آلية تحديد المستفيدين

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلنت وزارة الإسكان السعودي اليوم السبت إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج سكني، في إطار دفعة جديدة من المشاريع السكنية والتمويلية.

وأوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أن منتجات الدفعة الثالثة ستبلغ 18800 منتجاً، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على إيجاد منتجات تتراوح أسعارها بين 250 و 700 ألف ريال، وتهدف خلال 5 سنوات قادمة إلى مضاعفة قيمة التمويل العقاري في المملكة بحدود 280 مليار ريال إلى أن نصل 550 مليار ريال.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت منتصف شهر فبراير الماضي، تقديم أولى دفعات المنتجات السكنية لعام 2017، حيث بلغ مجموع ما أُعلن في الدفعة الأولى 15653 منتجاً سكنياً وتمويلياً، فيما أعلنت منتصف شهر مارس الماضي، الدفعة الثانية التي شملت 17923 منتجاً سكنياً وتمويلياً موزعة على جميع مناطق المملكة من ضمن 280 ألف منتج سكني سيتم تخصيصها خلال عام 2017.

آليات محددة

وفي وقت سابق قال المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال إن وزارة الإسكان تعمل وفق ضوابط وآليات محددة، آخذة بعين الاعتبار الدقة والوضوح في اختيار المستفيدين وتحديد الأولوية بمراعاة الحالات الصحية والاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، منوهًا إلى أن الدعم السكني يشمل مختلف الفئات بما في ذلك الأيتام والأرامل والمطلقات.

وبرامج ومنتجات الإسكان الجديدة تختلف عمّا تعود عليه السعوديون في الماضي، فقد عمدت الوزارة إلى توجيه المستحقين إلى البنوك وشركات التمويل لخفيف الضغط على الإنفاق الحكومي.

وأطلقت الوزارة مع منتجاتها آلية الدعم الذكي الذي تصل نسبته إلى 100% لذوي الدخل المحدود والمتوسط من مستحقي الدعم التمويلي، بحيث يتم إيداع مبلغ شهري في حساب المستحق يمثل النسبة التي سيتم تحملها من تكاليف التمويل.

ويبدو أن السعوديين لم يتأقلموا بعد مع الآلية الجديدة لما ظهر من عزوف المستفيدين عن الدفعة الأولى، فوفقًا لصندوق التنمية العقارية استعلم 2500 شخص عن التمويل من أصل 7700، وصدرت الموافقة المبدئية لمئتي معاملة، أما من صدرت الموافقة لهم وأصبحت معاملاتهم تحت التنفيذ فلم يتجاوز عددهم 22 مستفيدًا.