شاهد بالفيديو.. ردة فعل الملك سلمان بمهرجان الإبل حين فاجأه شاعر سعودي بقصيدة فارسية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

استمع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، لقصيدة حماسية ألقاها الشاعر المعروف ناصر الفراعنة، وذلك في حفل اختتام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وفاجأ الفراعنة الحضور بأجزاء من القصيدة باللغة الفارسية، مخاطبا بها الإيرانيين بلغتهم، ليندد بإرهابهم واستفزازهم، ثم قام بترجمة ما ألقاه من أبيات بالعربية، وسط إنصات وابتسامات الملك سلمان وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وممثلين من دول مجلس التعاون.

كما استقبل الملك سلمان اللواء المتقاعد الشاعر خلف بن هذال، حيث قام بتكريمه على ما قام بتقديمه طوال مسيرته الحافلة التي امتدت لأكثر من 40 عاما.

يذكر أن الملك سلمان وصل يوم الثلاثاء إلى مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لرعاية الحفل الختامي للمهرجان.

ورافق العاهل السعودي ملك البحرين حمد بن عيسى أل خليفة وممثلي قادة دول مجلس التعاون الخليجي.