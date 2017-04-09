ماذا قال الملك سلمان في أول تعليق له على هجوم كنيستي طنطنا والإسكندرية؟

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز “وقوف المملكة مع مصر بكل إمكانياتها وتقديم ما يلزم من مساعدة في محاربة الأعمال الإرهابية وتجفيف منابعها”.

جاء هذا خلال اتصال هاتفي أجراه، الأحد، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عبر خلاله عن “خالص تعازيه وصادق مواساته له وللشعب المصري في ضحايا الأعمال الإرهابية، التي وقعت في مدينتي طنطا والإسكندرية، شمالي مصر، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات”، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وعبر الملك سلمان “عن استنكار المملكة وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الإجرامي الآثم الذي يتنافى مع قيم الدين الإسلامي ومع المبادئ الإنسانية والأخلاقية”.

وأكد “وقوف المملكة مع مصر بكل إمكانياتها وتقديم ما يلزم من مساعدة في محاربة الأعمال الإرهابية وتجفيف منابعها”.

من جهته عبر الرئيس المصري- بحسب الوكالة السعودية- عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة وعلى دعمه الكبير لمصر، وتقديره لمواقف المملكة المشرفة تجاه مصالح المسلمين والمنطقة.