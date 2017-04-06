هذا ما أعلنه رئيس هيئة الأمر بالمعروف بعد إقرار التنظيم الجديد في السعودية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالرحمن السند، أن الهيئة تعمل وفقا لصلاحياتها الممنوحة لها بما يوافق النظام، وأن عملها يتكامل مع جهود الأجهزة الأمنية الأخرى.

وأوضح أن قرار تنظيم الهيئة الأخير يصب في صالحها ويقويها ويحمي أعضاءها، ويبعدهم عن مباشرة ما يجب أن تباشره الشرطة، لافتا إلى أن الهيئة في حال جيدة وتقوم بمسؤولياتها واختصاصاتها على أكمل وجه، وفقا لـ”عكاظ”.

ودافع السند عن المملكة، ردا على من ينعتون فكرها بـ”الوهابي” ويتهمونها بـ”التطرف”، أنها من أوائل الدول التي اكتوت بنار الإرهاب، وهي من أوائل الدول التي عملت على مكافحته.

وأكد أن المملكة لديها جهود مشهودة في مجال مكافحة الإرهاب، منها إنشاء مركز مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الديانات، وإنشائها مركزا دوليا لمكافحة الإرهاب، مبيناً أن ذلك كله يؤكد أن المملكة هي الأكثر حرصاً على مكافحة الإرهاب.

يذكر أن السعودية اتخذت إجراءات قوية تجاه الهيئة منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم، حيث قامت بالحد من صلاحياتها ومنعتها من توقيف الأشخاص وملاحقتهم، كما اشترطت على منتسبيها حسن السيرة والسلوك والمؤهل العلمي.