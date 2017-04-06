اعتقال زوج “معنفة سكاكا” السعودية

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

ألقت السلطات المختصة في السعودية، اليوم الخميس، القبض على رجل متهم بتعنيف زوجته وضربها، في قضية عنف أسري أثارت موجة غضب عارمة في السعودية، وسط مطالب واسعة بمعاقبة زوج المرأة، التي اشتهرت باسم “معنفة سكاكا“.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، خال أبا الخيل، عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “تم القبض على المعنف من قبل الشرطة، وأحيل لجهات الاختصاص لتطبيق الأنظمة بحقه”.

وكان حساب حديث على موقع “تويتر” قد نشر قبل أيام، عدة صور تظهر أماكن متفرقة من وجه وجسد امرأة، وعليها آثار كدمات ناتجة عن ضرب وتعنيف، ويقول صاحب الحساب إن الزوج هو من أقدم على تعنيف زوجته.

ووجدت قصة المعنفة وهي من مدينة سكاكا، التابعة لمنطقة الجوف شمال غرب المملكة، وصورها الصادمة، تفاعلاً لافتاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب واسعة بالقبض على الزوج ومعاقبته، إضافة لسن مزيد من التشريعات لحماية النساء من عنف الأزواج مع تزايد حالات الاعتداء في المملكة.

وتدخلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقضية وتعهدت بمتابعة الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الزوج، إذا ثبت تورطه بالفعل في الاعتداء على زوجته بالضرب.

وقالت تقارير محلية في وقت لاحق إن شقيقة الزوجة هي من أنشأ الحساب على موقع “تويتر” ونشرت صور شقيقتها، التي حبسها زوجها في المنزل بعد أن ضربها، رغم أنهما لا يزالان في عداد المخطوبين فقط لحين إقامة حفل عرس لإشهار زواجهما.

وتبدي السلطات المختصة اهتماماً بالغاً بمتابعة حالات العنف الأسري بسبب التفاعل والتعاطف الكبير الذي يبديه السعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مع ضحايا التعنيف والاتهامات التي يوجهونها للجهات الحكومية بالتقصير في حمايتهم من الإيذاء.