تفاصيل اعتداء شقيقين على رجلي مرور في السعودية

المصدر: جدة – إرم نيوز

ألقت الجهات الأمنية في المدينة المنورة بالسعودية، أمس الأربعاء، القبض على شقيقين قاما بالاعتداء على رجلي مرور، حيث أصيبا وتضررت دوريتهما جراء الاعتداء.

وبحسب صحيفة “الوطن”، تعرضت دورية مرورية لاعتداء من قبل شقيقين يستخدمان دراجتين ناريتين، وذلك أثناء مباشرة الدورية لتجمع شبابي للدراجات النارية، اعتادوا الوقوف في الطرقات والأحياء السكينة بشرق المدينة المنورة.

ولاذ قائدا الدراجتين بالفرار، عقب الاعتداء، لكن الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليهما، حيث اتضح أنهما شقيقان، وتمت إحالتهما للجهات المختصة.

وسبق أن تعرض رجل أمن لاعتداء ومحاولة دهس من قبل شبان يستقلون دراجات نارية على كورنيش جدة الشهر الماضي، وتم إلقاء القبض آنذاك على عدد من مستخدمي الدراجات لمحاكمتهم.