السعودية.. هذه نتائج حملة “وطن بلا مخالف” خلال شهر في المدينة المنورة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

ألقت الجهات الأمنية في المدينة المنورة بالسعودية القبض على 5019 مخالفا لنظامي الإقامة والعمل، خلال شهر آذار الماضي، في إطار حملتها التي تشنها تحت شعار “وطن بلا مخالف“.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة المدينة، بحسب صحيفة “سبق”، إنه وضمن الحملة التصحيحية والتفتيشية للعمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، نفذت شرطة المنطقة ودوريات الأمن حملات في عدد من أحياء المدينة، وتمكنت من إلقاء القبض على 5019 مخالفا ومخالفة لنظامي الإقامة والعمل خلال شهر آذار/أغسطس الماضي.

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وأكد أنه تم تسليم جميع المخالفين إلى الجهات المعنية؛ تمهيداً لاستكمال الإجراء المناسب بحقهم.

يذكر أن الحملة التي انطلقت قبل عدة أشهر، تستهدف 4 فئات من الوافدين، وهم مخالفو قوانين أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

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فيما منحت المملكة المخالفين مهلة 3 أشهر لمغادرتها دون محاسبتهم قانونيا.

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